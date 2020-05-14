أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الخميس تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 208 حالات.
وقالت الوزارة في بيان صحفي بحسبا ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، إن الوفيات من جنسيات مختلفة.
وأشارت الوزارة إلى تسجيل 698 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 21084 حالة، لافتة إلى أن 407 مصابين تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 6930 .
وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 37 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجل 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.