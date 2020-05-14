هؤلاء علموني

العلم أفضل منزلة للإنسان بعد التقوى لأن التقوى أفضل كرامة للإنسان في حياته ومماته ومن جمع العلم والتقوى فقد فاز فوزاً عظيما في الدنيا والآخرة ،،،،،، أول آية اُنزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ( اقرأ ) وكل ما قرأت يتفضل عليك رب العباد بمكافئة لاحدود لها حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم إقرأ وربك الأكرم وتفسير الآية يعني كل ما قرأت ياعبدي سوف أكرمك بالكرم المادي والعلمي والمعنوي والروحي والنفسي والذهني والأخلاقي وسوف أكرمك ياعبدي بالأجر العظيم والثواب من رفعة وكرامة وقيمة واحترام وتقدير ،،،،، ومما تعلمت منهم سواء على قيد الحياة أو اموات أو من المتأخرين أو المتقدمين وهم كُثر بفضل الله وكرمه وسوف أسرد عليكم بعض من نماذج المفكرين والمثقفين والعلماء والأدباء الذين تعلمت من فكرهم وكتبهم .

1– ابن جرير الطبري: فقيه ومحدّث ومؤرخ

2–ابن الجوزي: أديب ومحدّث وفقيه وأصولي ومؤرخ وواعظ .

3– ابن القيم الجوزية: فقيه ومحدّث ومفسر وعالم

4–ابن كثير: مؤرخ ومحدّث ومفسر

5–سيجموند فرويد: مؤسس علم النفس الحديث

6–عباس العقاد: مفكر وأديب ومؤرخ

7–سلامة موسى : مفكر ومن كبار المثقفين

8–مصطفى محمود : مفكر وفيلسوف وطبيب

9–ويل ديرونت: فيلسوف ومؤرخ

10–حسين مؤنس: مفكر ومؤرخ وفيلسوف

11–شمس الدين الذهبي: محدّث وإمام وحافظ

12–أحمد بن يحيى البلاذري : نسابة ومؤرخ وراوية وشاعر

13–جلال الدين السيوطي : إمام وحافظ وموسوعة وله 500 كتاب .

14–روبرت جرين : كاتب أمريكي ألّف 5 كتب ومن أكثر الكتب مبيعاً.

15– أبو حامد الغزالي : إمام وحافظ وفقيه و فيلسوف وأعظم فيلسوف في عصره .

16– ابن خلدون عالم ومؤسس علم الإجتماع ولم يسبقه أحد في هذا العلم

ونكتفي بهذا القدر ممن تعلمت منهم ،،،ومهما قرأ الإنسان وتعلم مازال ينقصه العلم وهذا مصداق لكلام الله تعالى حيث قال في كتابه الكريم ( وماأوتيتم من العلم إلا قليلا )

ولاتنسون أعزائي القراء قول (ماشاء الله لا قوة الا بالله ) لأن العين حق .

كتبه: فهد الدرعان