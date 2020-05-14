إعصار “فونجفونج” يتجه نحو شرق الفلبين برياح عاتية

قال مسؤولون إن إعصار “فونجفونج” ضرب شرق الفلبين اليوم الخميس، حيث وصل مع “رياح عاتية وأمطار تتراوح حدتها بين غزيرة وجارفة”، مما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن “فونجفونج” وصل إلى سان بوليكاربو في إقليم سمر الشرقية في شرق البلاد، على بعد 552 كيلومترا جنوب شرق مانيلا.

وحافظ الاعصار على قوته وسرعته بعد وصوله، حيث بلغت السرعة القصوى للرياح 155 كيلومترا في الساعة، مع عواصف بلغت سرعتها 190 كيلومترا في الساعة. وأوضح مكتب الارصاد في نشرته أن الاعصار يتجه ناحية الغرب بسرعة 15 كيلومترا في الساعة.

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من المتوقع أن يؤثر الإعصار على أكثر من 20 إقليما بالاضافة إلى العاصمة مانيلا، حيث تم رفع التحذيرات العامة من العاصفة.

ويشار إلى أنه أول إعصار يضرب الفلبين منذ أن بدأت البلاد في مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به أكثر من 11600 شخصا فبي البلاد، وتسبب في سقوط 772 حالة وفاة حتى أمس الأربعاء.

ويضرب الفلبين سنويا نحو 20 إعصارا مداريا في المتوسط، مما يتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى.