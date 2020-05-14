هل القهوة تحارب الدهون؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

وجدت دراسة أن النساء اللاتي يستمتعن بتناول من كوبين إلى 3 أكواب قهوة يوميًا لديهن دهون بالجسم أقل من النساء اللاتي تشرب كوبا واحدا أو لا تشرب على الإطلاق.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هذا يرجع لما تحتويه القهوة من مكونات بخصائص مكافحة للسمنة التي تؤدي لتراجع إجمالي نسبة دهون الجسم.

ويمكن رؤية هذا النمط بين النساء من جميع الأعمار، بغض النظر عما إن كانت القهوة تحتوي على الكافيين أو بدون.

وكانت النساء بين أعمار 20 و44 عامًا وتشربن كوبين أو 3 أكواب من القهوة في اليوم لديهم دهون بالبطن أقل بنسبة 3.4% مقارنة بمن لا تشربن القهوة.

أما النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 45 و69 عامًا وتشربن 4 أكواب من القهوة أو أكثر يوميًا كانت دهون البطن لديهن أقل بنسبة 4.1%.

وبشكل عام، وجد العلماء البريطانيون أن متوسط إجمالي نسبة دهون الجسم كان أقل 2.8% بين النساء من جميع الأعمار ممن تشربن كوبين أو ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا.

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ولم يكن هناك فارق بين ما إن كان النساء المشاركات في الدراسة تعانين من أمراض مزمنة أو مدخنات.

ويبدو أن للقهوة تأثير إيجابي آخر على الرجال، لكن لم يكن ملحوظًا بنفس الدرجة.

كان الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 لـ44 عامًا ممن يشربون كوبين أو أكثر من القهوة في اليوم لديهم دهون جسم أقل بنسبة 1.3% مقارنة بمن لا يشربون القهوة، كما كانت الدهون أقل بنسبة 1.8% بمنطقة الجذع.

وترجح النتائج – استنادًا على البيانات في الولايات المتحدة والمنشور في دورية التغذية – أن القهوة قد تصبح جزءًا رئيسيًا لنظام غذائي صحي وربما تساعد في مكافحة السمنة.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور لي سميث من جامعة أنجليا روسكين: "بحثنا يرجح أنه ربما يكون هناك مكونات حيوية نشيطة في القهوة بخلاف الكافيين تعمل على تنظيم الوزن، ويمكن استخدامها كمركبات لمكافحة السمنة."

وأوضح أنه يمكن إدماج القهوة أو مكوناتها الفعالة في استراتيجية نظام غذائي صحي لتقليل عبء الأمراض المزمنة المرتبطة بوباء السمنة.