شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 1462 إصابة و682 حالة شفاء بين الفلسطينيين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، تسجيل 1462 إصابة، و 682 حالة شفاء بين الجاليات الفلسطينية في دول العالم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، أنه لم تسجل أى إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الأراضى الفلسطينية، وذلك لليوم الخامس على التوالى، مضيفة - بحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية - أنه تم إجراء أكثر من ألف فحص فى الأراضى الفلسطينية، وتبين أن نتائجها سلبية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية إن مجمل المتعافين ارتفع إلى 382، بينما استقر عدد الإصابات عند 547 حالة، وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية إنه تم وضع 240 حالة جديدة بالعزل الصحى المنزلى وإن عدد من هم فى الحجر المنزلى حاليا بلغ 14872، فى حين أنهى الحجر 47438.

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وفى وقت سابق أعلنت الدكتورة مى الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية عدم تسجيل أى إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالى بعد فحص جميع العينات التى تم جمعها من مختلف المحافظات فى حين سجلت 16 حالة شفاء جديدة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت الكيلة - فى بيان صحفى اليوم - أن حالات الشفاء الجديدة التى سجلت فى ضواحى القدس بلغت 7 وفى محافظة الخليل 7 حالات ومحافظة سلفيت حالة واحدة ومحافظة نابلس حالة واحدة.