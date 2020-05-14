شكرا لقرائتكم خبر عن كردستان تشدد من إجراءات التنقل مع المحافظات العراقية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع روسيا اليوم، أن وزير الداخلية في إقليم كردستان العراق، ريبر أحمد، أكد تشديد إجراءات التنقل مع المحافظات العراقية الأخرى نظرا لتسجيل أعداد كبيرة من الإصابات اليومية بفيروس كورونا فيها، مشيرا إلى أن الأوضاع في الإقليم تحت السيطرة رغم تشخيص إصابات جديدة في فترات متقطعة.

وقال وزير الداخلية في إقليم كردستان: "اجتمعنا لتقييم الأوضاع السابقة والقرارات المتخذة في عملية مكافحة فيروس كورونا وإعادة النظر في الإجراءات التي اتخذت من قبل المحافظين والإدارات المستقلة، وتقرر التأكيد على تشديد الإجراءات بين إقليم كردستان وبقية محافظات العراق، وكذلك على البوابات والمنافذ الحدودية مع دول الجوار إيران وتركيا.

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ولفت وزير الداخلية في إقليم كردستان إلى أن أعداد حالات الإصابة لا تزال مرتفعة في العراق وإيران وتركيا كما تسجل مئات الحالات الجديدة يوميا، وهذا غير مسبوق ومؤسف ونحن نتمنى السلامة لجميع العراقيين، موضحا أن الأوضاع في إقليم كردستان العراق، تحت السيطرة رغم تشخيص إصابات بين فترة وأخرى في أربيل والسليمانية.