اخبار الخليج

كردستان تشدد من إجراءات التنقل مع المحافظات العراقية بسبب كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كردستان تشدد من إجراءات التنقل مع المحافظات العراقية بسبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع روسيا اليوم، أن وزير الداخلية في إقليم كردستان العراق، ريبر أحمد، أكد تشديد إجراءات التنقل مع المحافظات العراقية الأخرى نظرا لتسجيل أعداد كبيرة من الإصابات اليومية بفيروس كورونا فيها، مشيرا إلى أن الأوضاع في الإقليم تحت السيطرة رغم تشخيص إصابات جديدة في فترات متقطعة.

 

وقال وزير الداخلية في إقليم كردستان: "اجتمعنا لتقييم الأوضاع السابقة والقرارات المتخذة في عملية مكافحة فيروس كورونا وإعادة النظر في الإجراءات التي اتخذت من قبل المحافظين والإدارات المستقلة، وتقرر التأكيد على تشديد الإجراءات بين إقليم كردستان وبقية محافظات العراق، وكذلك على البوابات والمنافذ الحدودية مع دول الجوار إيران وتركيا.

Advertisements

 

ولفت وزير الداخلية في إقليم كردستان إلى أن أعداد حالات الإصابة لا تزال مرتفعة في العراق وإيران وتركيا كما تسجل مئات الحالات الجديدة يوميا، وهذا غير مسبوق ومؤسف ونحن نتمنى السلامة لجميع العراقيين، موضحا أن الأوضاع في إقليم كردستان العراق، تحت السيطرة رغم تشخيص إصابات بين فترة وأخرى في أربيل والسليمانية.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كردستان تشدد من إجراءات التنقل مع المحافظات العراقية بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا