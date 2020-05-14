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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6607 إصابة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت وزارة الصحة المغربية رصد 81 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 6593 حالة فى المغرب.

قالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات التى جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 70345 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 189 حالة، وشفاء 91 حالة جديدة وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 3222 حالة.

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وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وتخطى عدد المتعافين من كورونا في المغرب، صباح الخميس، مجموع الحالات التي تتلقى العلاج من الفيروس بمستشفيات المملكة.

ولفتت وزارة الصحة المغربية إلى أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة لا يتخطى 3182؛ ما يقل عن عدد حالات الشفاء التي تعادل 3222 حتى الآن.