شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 242 متسولاً وبائعاً جائلاً منذ بداية رمضان فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت شرطة دبى 242 متسولاً وبائعاً جائلاً من جنسيات مختلفة، وذلك منذ انطلاق حملة «كافح التسول»، بداية شهر رمضان الجارى وحتى الآن، بالتعاون مع الشركاء، بهدف تعزيز الوعى المجتمعى بمخاطر «التسول»، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، بحسب صحيفة الرؤية الإماراتية.

وقال مدير إدارة المتسللين فى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العقيد عبدالله على سالم، إن تكثيف الدوريات فى مختلف مناطق الإمارة، أدى إلى ضبط 242 متسولاً وبائعاً جائلاً، منهم 143 من الرجال، و21 من النساء، و78 بائعاً جائلاً منذ انطلاق الحملة.

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وأوضح أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وضعت خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول بالتعاون مع الشركاء، وتكثيف الدوريات فى الأماكن المتوقع تواجد المتسولين بها، مشيراً إلى أن التسول يرتبط بسلوكيات سلبية تهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، وتسيء إلى صورة الدولة، وتشوه مظهرها الحضاري، نتيجة المخاطر التى ترتبط بالتسول، ومنها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة، واستغلال أطفال ومرضى وذوى عاهات فى التسول، وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

ودعا العقيد على سالم إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف على مظهرهم، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفورى عن أى متسول يتم رصده فى أى مكان على مركز الاتصال (901) أو منصة عين الشرطة من خلال التطبيقات الذكية لشرطة دبي.

كما دعا أفراد المجتمع للمساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية فى الحد من ظاهرة التسول، وذلك من خلال التبرع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية، حتى يضمنوا وصولها إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، وألا يكونوا سبباً فى انتشار الجرائم التى يرتكبها المتسولون تحت غطاء التسول.