شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تواصل العبث فى المتوسط وتخاطب حكومة السراج للحصول على إذن بالتنقيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل تركيا العبث في منطقة شرق المتوسط والانخراط بشكل أكبر في الصراع الليبى بتوظيفها لحكومة الوفاق لخدمة الأجندة التركية في ليبيا، وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم الخميس، أن شركة البترول التركية (تباو) قدمت طلبا إلى ليبيا للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط.

ونقلت الوكالة التركية عن فاتح دونماز وزير الطاقة التركي قوله إن أعمال الاستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من العملية.

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وقد تؤجج الخطوة التوترات في المنطقة، حيث يدور خلاف منذ سنوات بين تركيا وكل من اليونان وقبرص، فضلا عن قوى إقليمية أخرى بخصوص ملكية الموارد الطبيعية.

كانت حكومة الوفاق الوطني الليبية وقعت اتفاقا مع تركيا في نوفمبر 2019 لإقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا.

وتعارض اليونان وقبرص وآخرون الاتفاق الذي يصفونه بالمخالف للقانون، وهو ما ترفضه تركيا. ويعارضه أيضا الاتحاد الأوروبي.