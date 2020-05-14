كورونا.. 15وفاة في مصر و7 في الجزائر

عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

أعلنت مصر، الخميس، تسجيل 15 وفاة بكورونا، فيما رصدت الجزائر 7 وفيات بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان، بارتفاع وفيات كورونا إلى 571، بعد تسجيل 15 حالة.

وأوضحت أنها رصدت أيضا 398 إصابة لترتفع المحصلة إلى 10 آلاف و829.

ووفق البيان ذاته، فإن إجمالي الإصابات بينها 571 وفاة، وألفان و626 حالة تعاف.

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وفي الجزائر، أفادت وزارة الصحة في بيان، بتسجيل 7 وفيات بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 529.

كما رصدت وزارة الصحة 189 إصابة جديدة، لترتفع المحصلة إلى 6 آلاف و442.

وقال البيان إن إجمالي الإصابات بينها 529 وفاة، و3 آلاف و158 حالة تعاف.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و479 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 300 ألف، وتعافى أكثر من مليون و682 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

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