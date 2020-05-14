ليبيا.. استئناف الدراسة في 13 يونيو بعد توقفها لشهرين

طرابلس/ وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت الحكومة الليبية، الخميس، استئناف الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في 13 يونيو/ حزيران المقبل، بعد شهرين من إيقافها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وفي 13مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، إيقاف الدراسة بجميع مراحلها، تخوفا من تفشي الفيروس.

وخلال مؤتمر صحفي عقده الخميس، قال وزير التعليم محمد عماري، إن الدروس ستستأنف لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في 13 يونيو/ حزيران المقبل.

وأضاف عماري، أنه "تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة من الصحة والتعليم؛ لضمان عودة آمنة وتدريجية لعملية التعليم".

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وأشار إلى أن الوزارة ستشرف بشكل مباشر على توفير كافة المواد اللازمة لانطلاق العام الدراسي من كمامات ومطهرات للتعقيم.

وتابع عماري، "وفي حال تمت السيطرة على انتشار الفيروس؛ فسيكون 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بداية للعام الدراسي الجديد".

وعلى صعيد آخر، أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض (حكومي)، أن مختبره استلم 56 عينة، تبين أن نتائج الفحص سلبية وخلوها من الفيروس، وذلك لليوم السادس على التوالي.

وبهذا يستقر إجمالي الإصابات في البلاد عند 64، منها 28 حالة شفاء و3 وفيات، بحسب بيانات المصدر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.