شحنة ثانية.. ليبيا تتسلم مساعدات تركية لمواجهة كورونا

طرابلس/ الخليج 365

استلمت وزارة الصحة الليبية، الخميس، دفعة ثانية من مستلزمات طبية تركية، ضمن جهود أنقرة لدعم طرابلس في مكافحة كورونا.

وقال مسؤول في السفارة التركية بالعاصمة الليبية طرابلس، للأناضول، إن السفير التركي سرحات آقسن، سلّم المستلزمات الطبية لمدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة الليبية، توفيق حريشة.

وأعرب حريشة في هذا الإطار عن شكره لتركيا على دعمها لبلادها في كافة المجالات.

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والدفعة الثانية من المساعدات الطبية التركية وصلت إلى ليبيا عبر الأراضي التونسية.

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، قدمت تركيا الدفعة الأولى من المساعدات الطبية إلى ليبيا.

وحتى مساء الخميس، وصل إجمالي إصابات فيروس كورونا في ليبيا إلى 64، توفي منهم 3، وتعافى 28، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.