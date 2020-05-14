إسرائيل.. نتنياهو وغانتس يؤجلان أداء القسم إلى الأحد

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

قرر زعيما حزبي "الليكود" بنيامين نتنياهو، و"أزرق- أبيض" بيني غانتس، الخميس، تأجيل أداء قسم الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى الأحد المقبل عوضا عن الموعد المقرر مساء اليوم.

جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة "كان" العبرية الرسمية في نبأ عاجل، دون أن توضح سبب الخطوة، أو تذكر تفاصيل أخرى بشأنها.

لكن القناة "12" الإسرائيلية الخاصة نقلت عن مصادر سياسية لم تكشف عن هويتها، قولها إن التأجيل يأتي بسبب خلافات حول توزيع المناصب الوزارية داخل حزب الليكود.

وأوضحت المصادر أن جيلا جملئيل، من الليكود ترفض أن تتولى وزارة التعليم وتطالب بوزارة البيئة، بينما تطالب ميري ريغيف من الحزب ذاته بأن تتولى منصب وزيرة الأمن الداخلي وترفض وزارة النقل، إضافة إلى خلافات داخلية أخرى.

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ومن المتوقع أن تضم الحكومة 34 وزيرا من بين ائتلاف يضم 72 عضوا بالكنيست (من أصل 120).

وإضافة إلى حزب الليكود، يضم الائتلاف الحكومي من معسكر اليمين حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المتدينين، فيما يضم من المعسكر الآخر أحزاب من معسكر اليسار والوسط وهي "أزرق- أبيض" و"العمل" و"غيشر".

وبموجب الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس زعيم الموقع في 20 أبريل/نيسان الماضي، يتناوب كل منهما على رئاسة الحكومة مع تقسيم الحقائب الوزارية مناصفة.

ويترأس نتنياهو الحكومة لمدة 18 شهرا يتولى خلالها غانتس منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، قبل أن يترأس الأخير الحكومة لمدة 18 شهرا.

وشهدت إسرائيل على مدى أكثر من عام أزمة سياسية خانقة لم تفلح خلالها جولتا انتخابات، جرتا في 2019، في التوصل إلى توافق بين الأحزاب يفضي إلى تشكيل حكومة، فيما جرت الانتخابات الثالثة في 2 مارس/آذار 2020.

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