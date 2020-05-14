تركيا.. تحييد قيادية في "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق

أنقرة / الخليج 365



تمكن جهاز الاستخبارات التركي، الخميس، من تحييد ما تسمى مسؤولة منظمة "بي كا كا" الإرهابية في قضاء مخمور، شمالي العراق.

وقالت مصادر أمنية للأناضول، إن جهاز الاستخبارات التركي تمكن من تحييد "غالية بكر"، التي تحمل الاسم الحركي "بريوان صاريا"، خلال عملية أطلقها بعد أن استطاع تحديد مكان تواجدها.

Advertisements

وذكرت المصادر، أن جهاز الاستخبارت أطلق عملية في 15 أبريل/ نيسان، في تلة "مشتنور" في جبال "قراقوتشاق" أسفرت عن تحييد "غالية بكر"، الخميس.

وأوضحت أن الإرهابية انضمت إلى صفوف "بي كا كا" من سوريا، ونشطت كمسؤولة بالمنظمة الإرهابية في سوريا والعراق.

ودأبت قوات الأمن والجيش، على استهداف مواقع "بي كا كا" الإرهابية وذراعها في سوريا "ب ي د ـ ي ب ك"، وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق، نظرا لاستهداف العناصر الإرهابية السكان المدنيين وقوى الأمن والجيش في تركيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.