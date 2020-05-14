تركيا.. تدمير 118 لغما على الحدود مع سوريا

أنقرة/ كمال قره داغ/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، تدمير 118 لغما مضادا للأفراد، في المنطقة الحدودية مع سوريا بولاية كليس جنوبي البلاد.
وقالت الوزارة، عبر حسابها في تويتر، الخميس، إن "فرق كشف وإزالة الألغام الخاصة، دمرت 118 لغما مضادا للأفراد في آخر شهر، بالمنطقة الخاصة بالمخفر الحدودي كليس – جوبان بي".
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