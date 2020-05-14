"أطباء حول الأرض" التركية توزّع طرودا غذائية على السوريين

هطاي/ الخليج 365

وزعت جمعية "أطباء حول الأرض" التركية، طرودا غذائية للأسر السورية في منطقة عفرين، بريف محافظة حلب، شمال غربي سوريا.

وفي حديثه للأناضول، قال رئيس الجمعية، يحيى خان غوناي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار مبادراتهم الهادفة إلى تقديم المساعدة للأسر السورية، خلال شهر رمضان.

وأضاف غوناي، أنهم قاموا خلال رمضان هذا العام، بتوزيع طرود غذائية على الأسر المحتاجة، بدلاً من إقامة موائد الإفطار، وذلك ضمن إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

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وأوضح أنهم قدموا حتى الآن مساعدات غذائية لألف أسرة سورية في مخيم بعفرين.

وأشار غوناي، إلى أن الجمعية أوصلت مساعداتها الغذائية، إلى 35 ألف شخص في 9 دول حول العالم، منذ حلول شهر رمضان.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية "أطباء حول الأرض"، تقدم خدماتها في نحو 50 بلدا حول العالم، بدعم من فريق متطوعين يتجاوز عدد المشاركين فيه 20 ألفا.

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