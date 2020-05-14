كورونا.. 10 وفيات بالسعودية و6 في الكويت

السعودية - الكويت / الخليج 365

‎أعلنت السعودية، الخميس، تسجيل 10 وفيات بكورونا، فيما رصدت الكويت 6 وفيات بالفيروس.

ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات بكورونا وألفين و39 إصابة وألف و429 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر "تويتر"، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 46 ألفا و869، منها 283 وفاة، و19 ألفا و114 حالة شفاء.

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وفي الكويت، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 6 وفيات بكورونا، و947 إصابة.

وأضافت الوزارة في بيان عبر "تويتر"، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11 ألفا و975؛ منها 88 وفاة، و3 آلاف و451 حالة تعاف.

وحتى عصر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و466 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 299 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و678 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.