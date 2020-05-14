دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إندونيسيا تسجل 568 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس إندونيسيا تسجل 568 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا

جاكرتا (رويترز) - قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية إن بلاده سجلت 568 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 16006.

وأعلن يوريانتو تسجيل 15 وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19، المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي والناجم عن الفيروس، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1043، بينما تعافى 3518 مريضا.

وأضاف أنه تم إجراء فحوص للكشف عن الفيروس لأكثر من 127800 شخص.

وقال أيضا إن أكثر من 33600 مريض يشتبه في إصابتهم بأمراض حادة في الجهاز التنفسي لا يوجد تفسير إكلينيكي لها عدا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)