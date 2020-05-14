كل ما تريد معرفته عن التعابير العلمية لوصف كورونا في نموذج تفاعلي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images باحثة تعمل على إنتاج لقاح ضد باحثة تعمل على إنتاج لقاح ضد كورونا في معمل بمعهد باستير الفرنسي

توفي نحو 300 ألف شخص في شتى أنحاء العالم جراء إصابتهم بفيروس كورونا، وسجل أكثر من 4.3 مليون حالة إصابة في العالم.

وبات الحديث عن الوباء والفيروس المسبب له مهيمنا على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وفي مختلف الأوساط العلمية والشعبية.

نحاول هنا أن نقدم لكم نموذجا تفاعليا يعرفكم بأبرز التعريفات المتعلقة بالمرض والفيروس المسبب له وتأثيراته وأعراضه وسبل الوقاية منه. © BBC