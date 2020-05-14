دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الاتحاد الأوروبي: تطبيقات تتبع الكورونا يجب ألا تستخدم في مراقبة الناس

بروكسل (رويترز) - قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل ديدييه ريندرز يوم الخميس إن التطبيقات المستخدمة في تتبع الاتصالات المتعلقة بمرض كوفيد-19 يجب أن تقتصر على فترة الجائحة فقط ويتعين إلغاء تفعليها تلقائيا بمجرد انتهاء الأزمة.

وتهرع الدول حاليا لتطوير تطبيقات تتبع الهواتف المحمولة على أمل أن تساعد تكنولوجيا الهواتف الذكية في إعادة فتح الحدود والنشاط الاقتصادي دون أن يتسبب ذلك في إطلاق موجة ثانية من الوباء.

وقال ريندرز في جلسة لأعضاء البرلمان الأوروبي شدد فيها النواب على المخاوف المتعلقة بمخاطر انتهاك الخصوصية "التطبيقات لا يمكن أن تُستخدم في مراقبة الجمهور. سيحتفظ الأفراد بالسيطرة على بياناتهم".

وأضاف "يتعين استخدام التطبيقات خلال الأزمة فقط وإلغاء تفعيلها عندما تزول الجائحة على أبعد تقدير"، موضحا أنه يجب أن يتم إلغاء التطبيقات حتى لو نسي مستخدموها حذفها.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)