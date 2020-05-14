شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: القبض على 5 وافدين تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصال وبحوزتهم 573 شريحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على خمسة وافدين من الجنسية البنجلاديشية ( في العقدين الثالث والرابع من عمرهم )، ثبت تورطهم في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، مستغلين عملهم بمتجرين للكماليات وألعاب الأطفال بحي البطحاء وسط الرياض، وضبط بحوزتهم (573) شريحة، و(1133) بطاقة شحن مسبقة الدفع، ومبالغ مالية قاربت (140,000) ريال، وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظاميةكافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وقد أعلنت الداخلية السعودية منع كامل للتجول من 30 رمضان حتى 4 شوال، مشيرة إلى استمرار جميع الإجراءات الاحترازية حتى نهاية رمضان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية بحسب العربية، استمرار منع الدخول والخروج من المناطق المعزولة.

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وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية قال اليوم الثلاثاء ، إنه تقرر منع التجول على مدار (24) ساعة في محافظة (بيش) بمنطقة جازان ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

يشار إلى أن السعودية أعلنت عن تطبيق معايير جديدة في المستشفيات الحكومية والخاصة لمواجهة وباء كورونا، وأوضح المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" عن تطبيق قائمة معايير "محدثة" لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث سيبدأ هذا الأسبوع بتقييم مستشفيات وزارة الصحة والقطاع الخاص على مرحلتين وفقاً لتلك المعايير المحدثة، وتعتبر المعايير الفرعية المحدثة لمكافحة فيروس كورونا متوافقة مع التحديثات الصادرة عن وزارة الصحة السعودية.