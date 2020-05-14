شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط قتلى وإصابة مدنيين فى انفجار دراجة نارية مفخخة بسوريا..ودمشق تتهم أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقط عدد من القتلى وأصيب عدد من المدنيين نتيجة انفجار دراجة نارية مفخخة في قرية شلاح بريف رأس العين شمال غرب الحسكة، في سوريا، نتيجة انفجار دراجة نارية مخففة، واتهمت سوريا الرئيس التركى رجب طيب أدروغان بالوقوف وراء الأعمال الإرهابية. وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" في بيان اليوم، إن :"دراجة نارية مفخخة انفجرت ظهر اليوم في قرية شلاح بريف مدينة رأس العين حيث تنتشر قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية شمال غرب الحسكة ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية".

وتشهد المناطق التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية التي تأتمر بأوامر النظام التركي في أرياف الحسكة والرقة وحلب حالات فوضى وانفلات أمني جراء الصراعات فيما بين هذه المجموعات لاقتسام النفوذ والسيطرة ما يؤدي إلى وقوع ضحايا بين المدنيين وتضرر ممتلكاتهم.