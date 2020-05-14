شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى ولاية سودانية شهدت اشتباكات قبيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوة من شرطة مباحث ولاية كسلا (شرق السودان)، إثر معلومة من جهاز الأمن والمخابرات، محاولة تهريب 30 بندقية كلاشنكوف إلى داخل مدينة كسلا، كانت مخبئة في سيارة قادمة من إحدى ولايات غرب السودان..

وكانت ولاية كسلا شهدت قبل أيام اشتباكات قبيلة أسقطت قتلى وجرحى.

وتفقد وفد من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، برئاسة الفريق مهندس ركن خالد الشامي نائب رئيس هيئة الأركان، برفقة والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر همد، وأعضاء لجنة أمن الولاية تلك المضبوطات.

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وأكد الشامي، ضرورة تطبيق القانون على أي شخص دون استثناء، متعهدا الصرامة في محاسبة كل من تسول له نفسه أن يعبث بأمن السودان.

ودعا الأجهزة الأمنية إلى التعاون والعمل بإخلاص وبذل مزيد من الجهد والتصدي لأي متفلت يحاول أن يعبث بأمن الولاية.

من جانبه .. قال والي كسلا، إن العملية بداية لعمل من شأنه أن يجعل ولاية كسلا مستقرة وخالية من أي اشكاليات، لافتا إلى أن الأسلحة المضبوطة كانت ستستخدم ضد أهل الولاية.