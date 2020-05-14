شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يسجل أول إصابات بفيروس كورونا فى الضالع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الحكومة اليمنية ، اليوم الخميس، أول حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الضالع بجنوب البلاد ضمن 15 حالة جديدة ليصل العدد الإجمالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى 85 إصابة منها 12 وفاة.
وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في تغريدة على تويتر إنه جرى رصد ثلاث حالات في الضالع وهي تاسع محافظة تسجل حالات.
وأعلن اليمن تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا ووصل الإجمالي لـ 70 حالة جديدة
وفى وقت سابق أعلنت الحكومة اليمنية الأربعاء تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في محافظة مأرب إضافة إلى تسجيل أربع حالات في أماكن أخرى بالبلاد ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى 70 بينها 12 وفاة
وقالت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا التابعة للحكومة التي تتخذ من عدن مقرًا لها إنه تم تسجيل حالتين بينهما حالة وفاة في عدن واثنتين في لحج بينهما حالة وفاة.
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