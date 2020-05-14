شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة السعودية.. ممثلو مجموعة الـ20 يجتمعون افتراضيا لبحث تحديات المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، الاجتماع الأول لوكلاء وزراء المياه، للنقاش حول مواضيع الإدارة المستدامة للمياه.وفق بيان صحفى. ويهدف الاجتماع لمناقشة التحديات ذات الأهمية في قضايا المياه في جميع جوانب التنمية المستدامة ومنها الصحة العامة التي تواجه دول مجموعة العشرين. كما يمثل الاجتماع فرصة لوكلاء وزراء المياه وكبار مسئولي المياه في دول المجموعة لعرض الالتزام المشترك وأفضل السبل للتعامل مع تحديات المياه في العالم من خلال مجموعة العشرين.

وتباحث الوفود من دول مجموعة العشرين، والدول المستضافة، والمنظمات الدولية عدة أهدافٍ بما فيها تهيئة بيئة مواتية للاستثمار في المياه وتعزيز الابتكار التقني لإدارة الموارد المائية. كما أقر المشاركون بأهمية الوصول إلى المياه النظيفة والآمنة في ظل جائحة كوفيد-19.

ومن جهة أخرى سبق أن ناشدت مجموعة العشرين كافة الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأفراد المساهمة في جهود سد الفجوة التمويلية الصحية البالغة قيمتها 8 مليارات دولار.

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وأكدت الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين في بيان سابق لها، أنه لا بد من تضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف وحماية الأرواح والمحافظة على الوظائف ودعم اقتصادات الدول.

وقال البيان، إن فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19قد تسبب في إزهاق الأرواح وتشتيت الأسر وتهديد الاقتصاد ولمحاربة هذا الفيروس لا بد من تقديم الدعم الفوري للاستجابة لحالات الطوارئ والتشخيص والعلاج وتطوير اللقاحات اللازمة وتصنيعها وتوزيعها.

وأشار إلى أنه تتم الآن متابعة المساهمات الساعية لتحقيق هدف المجلس العالمي لرصد التأهب بجمع مبلغ 8 مليارات دولار أمريكي وبصفتها رئيسة مجموعة العشرين قدمت المملكة العربية السعودية 500 مليون دولار.