شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. تدشن أول وحدة ذاتية لتعقيم المركبات ضمن جهود مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أمانة المنطقة الشرقية بالسعودية، عن تدشينها أول وحدة ذاتية لتعقيم المركبات على أحد الشوارع الرئيسية، وذلك ضمن إجراءاتها الوقائية الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا، بحسب موقع "سبق" .

وذكر المتحدث الرسمى بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان فى بيان صحافى أن الوحدة تستخدم أحدث التقنيات والمعدات، حيث يمكن تعقيم المركبة ذاتيًا أثناء ‪مرورها بالوحدة، إضافة إلى أن الوحدة تعمل على بث رسائل توعوية لقائدى المركبات.

وأضاف الصفيان أن مواصفات الوحدة تتضمن ارتفاعًا بمساحة خمسة أمتار وعرض سبعة أمتار، وتحتوى الوحدة على 600 لتر سعة الخزان، حيث يتم ضخ لترين لكل ثانية، لافتًا إلى أن مقاس الخزان يبلغ ١٦ مترًا مربعًا.

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وأشار إلى أن هذه الوحدة تأتى ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التى اتبعتها أمانة المنطقة الشرقية فى سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان أعلى مستويات الوقاية من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المُستجد.

وذكر أن الوحدة تم تدشينها فى شارع الملك سعود بن عبدالعزيز فى مدينة الدمام، وأن هناك المزيد من الوحدات التى سيتم تدشينها مستقبلًا، مبينًا أن الأمانة تستهدف فى خطتها الشوارع الأكثر كثافة مرورية بهدف تعقيم أكبر قدر ممكن من المركبات، والتى تأتى امتدادًا لخطة الأمانة فى عمليات التعقيم والتطهير والنظافة لمواجهة فيروس كورونا.