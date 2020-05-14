شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج "صلاة من أجل الإنسانية" يتصدر "تويتر" فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج #prayforhumanity "الصلاة من أجل الإنسانية" الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بدولة الامارات العربية المتحدة وذلك للمرة الثانية على التوالى للتعبير عن المشاركة ودعم المبادرة الإنسانية التي أعلنتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية يوم السبت الماضي، لجعل اليوم الخميس 14 مايو يوما للدعاء والصلاة وفعل الخيرات من أجل أن يرفع الله الوباء عن البشر وأن يوفق العلماء والأطباء في الوصول إلى الدواء للقضاء على هذا الفيروس.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع الهاشتاج بشكل واسع النطاق، معربين عن اشادتهم بتلك الدعوة الفريدة من نوعها التى تجمع البشرية تحت مظلة واحدة، وهي انقاذ الإنسان من خطر ذلك الوباء دون النظر الي عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه.

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وفى سياق متصل، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج HumanFraternity# "الأخوة الإنسانية" على "تويتر" فى كلا من إيطاليا وفرنسا، معبرين عن مشاركتهم بالدعاء والصلاة من اجل أن يرفع الله الوباء عن البشرية.

يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أصدرت بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14مايو 2020، وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.