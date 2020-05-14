شكرا لقرائتكم خبر عن عبر التصويت المرئى.. اختيار رؤساء لجان بـ"غرفة المدينة المنورة" فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس، اجتماعات لعدد من اللجان ضمن أعمال الدورة الرابعة عشرة لمجلس إدارة الغرفة، بحضور الأمين العام المهندس عبدالله أبو النصر، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وشهدت الاجتماعات التى عقدت بشكل متتابع ، اختيار رؤساء ونوّاب ست لجان عبر التصويت المرئى بحضور كافة الأعضاء، وشملت اللجان اللجنة التجارية، ولجنة الحج والعمرة، ولجنة الفنادق، واللجنة الصحية، واللجنة الزراعية، ولجنة التعليم الأهلي.