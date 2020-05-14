شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل فتاة وشقيقها فى القدس وتسحلهما أرضا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال، أمس الأربعاء، فتاة وشقيقها بعد الاعتداء عليهما بالضرب، عند مدخل بلدة العيسوية فى "القدس

عائلة المعتدى عليهما، قالت، إن جنود الاحتلال اعتقلوا ابنتها آية وشقيقها علي دون سبب، خلال تواجدهما داخل محطة الوقود بمدخل العيسوية، بالتزامن مع أذان المغرب، حيث خرج 4 من أفراد العائلة لشراء بعض الأغراض من البلدة، "بحسب ما نشر ت"روسيا اليوم".



أثناء سحل الفتاة أرضا

وأضافت العائلة أن القوات الاحتلال اعتدت على "علي" بالضرب، ولدى ترجل شقيقته آية من السيارة لمعرفة السبب تم سحلها على الأرض وضربها.



اعتقال الفتاة

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت أمس الأربعاء إن شابا يبلغ من العمر 15 عاما قُتل برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلى فى مخيم الفوار بمحافظة الخليل وإن 4 آخرين أصيبوا بجروح.

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وكان نادى الأسير الفلسطينى قال، الثلاثاء الماضى إن قوات الاحتلال الإسرائيلية، اعتقلت خلال الساعات الماضية 33 مواطنا منهم 16 من بلدة يعبد بالقرب من جنين بينهم سيدتان وطفلة، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى قد قال فى وقت سابق اليوم، إن جنديا يبلغ من العمر 21 عاما لقى مصرعه بعدما أصيب فى الرأس بحجر أُلقى عليه من فوق أحد الأسطح فى بلدة يعبد بقضاء جنين أثناء انسحاب وحدته بعد اعتقال أربعة فلسطينيين.

وأشار بيان نادى الأسير، إلى أن 12 من المعتقلين ألقى القبض عليهم بعد مقتل الجندى.

وقال سكان البلدة، إن جيش الاحتلال عاد واقتحم البلدة بعد الإعلان عن مقتل الجندى وأجرى عمليات اعتقال طالت عددا من الفلسطينيين قبل أن ينسحب مرة أخرى.