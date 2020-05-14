شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السعودية تضبط مذبح عشوائى لعمالة وافدة جنوب مكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة فى بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مذبحا للذبح العشوائي، فى إحدى الاحوشة بمنطقة المقنعة خارج النطاق العمرانى، بحسب وكالة الأنباء السعودية . ويدير المسلخ عمالة وافدة عمدت إلى القيام بالذبح العشوائى خارج المسالخ المعتمدة التابعة للأمانة فى ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك امتداداً لجهود الأمانة الرقابية وخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة ". وقامت الفرق الميدانية بإغلاق الموقع فوراً، واتخاذ اللازم حيال المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات البلدية .

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