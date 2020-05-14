شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: 50 ألف طالب جامعى ينهون الاختبارات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى أكثر من ٥٠٨٠٠ طالب وطالبة بجامعة الملك خالد أمس الاختبارات الإلكترونية النهائية، التى عقدت خلال الفترة من 3 إلى 20 رمضان 1441هـ.

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكترونى بالجامعة الدكتور فهد عبدالله الأحمرى أن عدد المقررات الدراسية التى تم إجراء الاختبارات فيها بلغ 5257 مقررًا، من خلال 29 كلية، وفى 4 مراحل علمى هي (الدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه).

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وأشار الأحمرى إلى أن إجمالى عدد المتقدمين للاختبارات الإلكترونية بلغ 50866 متقدما ، منهم 20888 (ذكور) ، و29978 (إناث) ، وبلغ إجمالى عدد أعضاء هيئة التدريس 2847 عضوا وعضوة .

وفى الاختبارات والتقييمات استطاع 203921 مستفيدًا أداء 5795 اختبارًا، فيما تمكن 9293 طالبًا من تقديم 656 مشروعًا، وقدم 4526 طالبًا 487 بحثًا، كما قدم 4072 طالبًا ما مجموعه 452 عرضًا تقديميًّا، واستطاع 4957 طالبًا أداء 292 اختبارًا شفويًّا، وبذلك يكون إجمالى عدد التقييمات لـ 226,770 طالبًا هو 7682 تقييمًا.