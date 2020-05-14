تركيا تجلي 180 مواطنا من العراق

أضنة/ الخليج 365

أجلت تركيا، الخميس، 180 من رعاياها الموجودين في العراق، في إطار التدابير الوقائية من فيروس كورونا الجديد.

يأتي ذلك ضمن حملة إجلاء تقوم بها السلطات التركية لمواطنيها في الخارج، بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.



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وأفاد مراسل الخليج 365، أن الوافدين من العراق، تم إخضاعهم للحجر الصحي في ولاية أضنة جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة أجلت أكثر من 65 ألفا من رعاياها في 103 دول، كانوا عالقين فيها جراء تداعيات فيروس كورونا.





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