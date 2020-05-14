تركيا.. القبض على لبناني مشتبه بانتمائه للقاعدة

عثمانية/الخليج 365

ألقت السلطات التركية، القبض على شخص يحمل الجنسية اللبنانية، يشتبه بانتمائه لتنظيم القاعدة.

جاء ذلك في عملية مشتركة نفذتها وحدات الدرك (الجندرما)، ومكافحة الإرهاب والاستخبارات بولاية عثمانية جنوبي تركيا.

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على المشتبه به "H.A.M" (36 عاماً)، بينما كان في طريق العودة من ولاية غازي عنتاب.

وكشفت مصادر أمنية تركية، أن المشتبه به شارك في أعمال مسلحة لتنظيم القاعدة في أفغانستان، خلال الفترة بين عامي 2006 – 2011، ودخل الأراضي التركية عام 2011 عبر ولاية "وان"، جنوب شرقي تركيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.