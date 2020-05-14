الجزائر تستعين بالخبرة الصينية.. وصول فريق لمكافحة "كورونا"

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

وصل الجزائر، الخميس، فريق طبي صيني، كان ضمن طواقم مواجهة فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19)، وذلك للمساعدة في جهود التصدي للوباء في هذا البلد العربي.

وقالت السفارة الصينية لدى الجزائر، في بيان، إن قدوم هذا الفريق جاء "بناء على طلب الجانب الجزائري، ومن أجل تقديم دعم بشكل أفضل للجزائر في مجال مكافحة الوباء".

وأوضحت أن الفريق يتكون من "20 خبيرًا يتخصصون في عدة مجالات، تشمل التنفس والرعاية المركزة والأمراض المعدية والتمريض وبناء وإدارة مستشفيات خاصة لعلاج المصابيين، علاوة على الطب الصيني التقليدي".

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وأضافت أنهم "كانو يعملون في الخط الأول في المعركة الصينية ضد الوباء، واكتسب (الفريق) خبرات وافرة سيقدمها إلى الجزائر خلال إقامة تدوم 15 يومًا".

وسجلت الصين، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول ظهور لـ"كورونا" بالعالم.

وأفادت السفارة الصينية بأن بكين أرسلت مساعدات للجزائر تتثمل في 15 طنًا من المستلزمات الطبية لمواجهة الفيروس.

وسجلت الجزائر، حتى الأربعاء، 6 آلاف و253 حالة إصابة، توفي منها 522، وتعافى 3 آلاف و58.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.