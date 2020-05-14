تونس تبدأ الجمعة تخفيفًا جديدًا لتدابير "كورونا"

تونس/ شيماء المناعي/ الخليج 365

أعلنت السلطات التونسية، الخميس، أنها ستبدأ اعتبارًا من الجمعة تخفيفًا جديدًا لإجراءات الحظر الصحي المفروضة للتصدي لفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19)، بعد تحقيق نتائج إيجابية.

وقالت لبنى الجريبي، الوزيرة المعتمدة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الكبرى، في مؤتمر صحفي: "سيُسمح انطلاقًا من الغد بفتح المراكز التجارية الكبرى والمستشفيات الخاصة والأسواق الأسبوعية وأسواق الدواب".

كما تقرّر رفع الحظر الصحي الشامل عن الفئة العمرية أكثر من 65 سنة وأقل من 15 سنة.

وأوضحت الجريبي أنه تم اتخاذ هذه القرارات بناء على تحسن الوضع الصحي في البلاد، خلال الفترة الأخيرة، وعلى ضوء التحكم النسبي في الوباء.

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وشددت على ضرورة التزام الحذر التام، وإتباع التدابير الصحية للتغلب على الوباء.

وكانت الحكومة التونسية بدأت، قبل 10 أيام، إجراءات لتخفيف الحجر الصحي، عبر السماح لقطاعات عديدة باستئناف العمل، بينها المهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية، إضافة إلى الخدمات الإدارية العامة والنقل.

وأعلنت تونس، فجر الخميس، أنها لم تسجل أية إصابات أو وفيات جديدة بالفيروس، لليوم الرابع على التوالي.

واستقر الوضع في تونس عند ألف و32 حالة إصابة، بينها 45 وفاة، و759 حالة تعافٍ، أي 75 بالمئة من المصابين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.