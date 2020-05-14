"ي ب ك" الإرهابي يجمع زكاة الفطر بـ"القوة" شمال سوريا

يجبر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي المواطنين في مناطق سيطرته شمال شرقي سوريا، على دفع زكاة الفطر لصالحه، تحت مسمى دعم عائلات قتلى التنظيم.
وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، بأن لجانا مكونة من عناصر التنظيم تتجول في أحياء مدينتي القامشلي والحسكة، وتطلب من الأهالي دفع المترتب عليهم من زكاة الفطر.
وذكرت المصادر، أن المواطنين يضطرون لدفع مبلغ الزكاة خوفا من التنظيم الذي يسيطر على مناطقهم بقوة السلاح.
ويفرض "ي ب ك/ بي كا كا" أعباء مالية كبيرة على سكان المناطق التي يسيطر عليها شمال شرقي سوريا، من خلال فرض الإتاوات على أصحاب المتاجر، والتحكم بأسعار المزروعات، وفرض رسوم متعددة أخرى على السكان. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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