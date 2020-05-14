شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: تسجيل 2039 إصابة جديدة بـ«كورونا» و10 وفيات وتعافي 1429 حالة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الخميس، عن تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية توزعت في مختلف المدن والمناطق.

توزيع الإصابات الجديدة

وأوضح “العبد العالي”، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن جنس الحالات الجديدة المصابة 25% إناث و75% ذكور، والأعمار 11% أطفال، 86% بالغين، 3% كبار السن، وجنسياتهم 41% مواطنين و59% أجانب.

وأضاف: أن “إجمالي الحالات المصابة بكورونا في المملكة 46869 حالة، بينها 27535 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ومعظمها حالات مستقرة، منها 156 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة”.

استمرار ارتفاع حالات التعافي

وأشار “العبد العالي” إلى “تسجيل 1429 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 19051 حالة”.

استقرار نسب الوفيات

وأكد “متحدث الصحة”، أنه “تم تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 283 شخصًا”.

آخر إحصائيات كورونا في محافظات منطقة الرياض:

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11 حالة جديدة في الدرعية⁩ والإجمالي 188 حالة.

10 حالات جديدة في ثادق والإجمالي 12 حالة.

8 حالات جديدة في وادي الدواسر⁩ والإجمالي 19 حالة.

6 حالات جديدة في الرين⁩ والإجمالي 7 حالات.

4 حالات جديدة في ضرما⁩ والإجمالي 11 حالة.

3 حالات جديدة في الخرج⁩ والإجمالي 103 حالة.

حالة جديدة في الدلم⁩ والإجمالي 8 حالات.

حالة جديدة في ليلى⁩ والإجمالي 6 حالات.

حالة جديدة في حوطة سدير والإجمالي 4 حالات.