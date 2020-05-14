شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يُغرد: أشعر بالذنب لنقل عدوى كورونا لأمي وإخواني.. ووزير الصحة يتفاعل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مع أحد الأطباء، الذي نشر تغريدة أكد فيها أنه يشعر بالذنب لتسببه في نقل عدوى فيروس كورونا المستجد لأمه وإخوانه.

وقال الطبيب “عمر حفيظ” في تغريدة نشرها على حسابه على “تويتر”،ولاقت ردود فعل واسعة: “‏ما تخيلت أبداً في يوم من الأيام أني أضر أمي وإخواني، ولا تخيلت أبداً أنه في يوم بندخل المستشفى جميعنا بسببي”.

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وأضاف: “أشعر بالذنب لانتقال العدوى مني لأمي وإخواني؛ فيا رب ما خرجت من البيت إلا لخدمة الناس ومساعدتهم، أنزل علينا رحماتك وشفاء لا يغادر سقماً”.

فيما تفاعل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بالقول : “‏‎أخي الدكتور عمر، أسأل الله لك ولعائلتك الشفاء والسلامة، المجتمع يقدر لك ولجميع الممارسين الصحيين تضحياتكم”.