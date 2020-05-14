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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحصائية جديدة مخيفة حول مضاعفات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
نشرت دراسة حديثة في دورية «كيدني إنترناشيونال» تقول إن 36.6 في المائة ممن يعالجون من كورونا أصيبوا بتلف حاد في الكلى».
وقال باحثون أميركيون، اليوم (الخميس)، إن أكثر من ثلث المرضى الذين يعالجون من مرض «كوفيد19» من خلال منظومة طبية كبيرة في نيويورك، أصيبوا بتلف كلوي حاد، وإن نحو 15 في المائة احتاجوا إلى الغسل الكلوي، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأجرى الدراسة فريق بشركة «نورثويل هيلث» أكبر مؤسسة لتوفير الرعاية الصحية في ولاية نيويورك.
وقال الدكتور كينار جافري، الذي شارك في إجراء الدراسة، وهو الرئيس المشارك لقسم طب كلى الأطفال في «هوفتسرا نورثويل» في «غريت نيك» بولاية نيويورك: «اكتشفنا في أول 5.449 مريضاً أن 36.6 في المائة أصيبوا بتلف حاد في الكلى».
ونشرت نتائج الدراسة في دورية «كيدني إنترناشيونال».
ويحدث التلف الكلوي الحاد عندما تتوقف الكلى عن أداء وظيفتها وتعجز عن تنقية السوائل في الجسم البشري.
وقال جافري في مكالمة هاتفية إن من هؤلاء المرضى المصابين بالفشل الكلوي احتاج 14.3 في المائة لعمليات غسل كلوي.
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