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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "أدنوك للتوزيع" توفر 1100 منتج لعملائها إلكترونيا عبر "طلبات" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت أدنوك للتوزيع عن توفيرها لعملائها أكثر من 1100منتج من الوجبات الخفيفة والمستلزمات اليومية والمشروبات إلكترونيا وبأسعار تنافسية من خلال موقع "طلبات" الإلكتروني أو تطبيق "طلبات" للهواتف المتحركة وتوصيلها إلى المنازل في عضون 30 دقيقة وذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة العملاء.
وقال أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: "في ظل حرصنا على راحة عملائنا وسلامتهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليا قمنا بهذه الخطوة لنسهل على عملائنا الكرام الحصول على المستلزمات الضرورية بكل سهولة وأمان".
وأضاف الشامسي: "تضم طلبات شبكة متميزة يمكننا الاعتماد عليها لتوصيل احتياجات عملائنا باحترافية لضمان التزامهم التام بتوجيهات الجهات المختصة بالبقاء في المنزل للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع".
ومن جانبه قال محمد يلدريم مدير إدارة شركة طلبات في الإمارات إن سلامة عملائنا أهم أولوياتنا وبعقد هذه الشراكة مع أدنوك للتوزيع سنتيح لعملائنا معاً المزيد من الأسباب للبقاء في المنزل والحفاظ على سلامتهم.
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