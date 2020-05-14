استكشاف العالم العربي القديم عبر الإنترنت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن معهد جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق سلسلة تضم أربع محاضرات عبر الإنترنت، لاستكشاف العالم العربي القديم، تتناول علم الآثار والتاريخ، وذلك لإتاحة الفرصة للأفراد الموجودين في منازلهم للتعرف على أهم المفكرين والمتحدثين عن كثب، من خلال هذه السلسلة المتوفرة على قناة معهد جامعة نيويورك أبوظبي الرسمية على «يوتيوب».

ويأتي إطلاق هذه السلسلة التي تتناول العلم، والتراث، والماضي، عبر شبكة الإنترنت في إطار الجهود الرامية لدعم حملة #خلك_في_البيت، والتزام المجتمع بالتباعد الاجتماعي.

وكان معهد جامعة نيويورك أبوظبي قدم مجموعة من المحاضرات والجلسات الحوارية السابقة منذ ظهور فيروس «كورونا»، ما ساهم في إفادة الجمهور، وتحتوي قناة المعهد على «يوتيوب»، على مئات المحاضرات التي تتناول مجموعة متنوعة من المواضيع بما في ذلك التاريخ والعلوم والأدب وغيرها، وبينها محاضرة حول جزيرة مروح: حياة العصر الحجري في أبوظبي وتُظهر الاكتشافات الأثرية من إحدى القرى القديمة على جزيرة مروح في منطقة الظفرة وجود مجتمع سكاني متطور كان أفراده يتمتعون بالعديد من المهارات ويعملون بالتجارة، وازدهرت حياتهم خلال العصر الحجري الحديث. وتعطي الحفريات الأثرية المكتشفة صورة شاملة عن الحياة في الإمارات قبل حوالي 8 آلاف عام؛ إذ أقام سكان تلك الحقبة منازل حجرية تعتبر أقدم الأمثلة المكتشفة عن مثل هذا الفن المعماري في منطقة الخليج العربي. وعمل هؤلاء الناس على تربية الأغنام، واستخدموا أدوات حجرية لاصطياد الحيوانات مثل الغزلان. ويشير وجود العظام المكتشفة للأسماك وأبقار البحر والسلاحف والدلافين إلى أن المأكولات البحرية كانت تشكل جزءاً رئيسياً من نظامهم الغذائي.

وهناك محاضرات أخرى هي «العالم المغمور تحت مياه الخليج العربي قبل أكثر من 8000 عام»، و«العديد من القصص التي يجب روايتها: العلوم والآثار في موقع ساروق الحديد في دبي»، و«مصر القديمة والاندماج الاجتماعي»