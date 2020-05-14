«الصحة»: 698 إصابة بـ«كورونا» و407 متعافين ووفاتان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا»، والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 37 ألف فحص جديد، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص، في الكشف عن 698 إصابة جديدة، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 21084.

كما أعلنت عن حالتي وفاة، بسبب تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 208.

وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد، ضماناً للصحة والسلامة للجميع.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 407 حالات جديدة، وتعافيها التام من أعراض الوباء، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمةـ منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 6930.

(وام)