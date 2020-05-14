رفع المركبة المحترقة من منطقة التعاون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

سيطرت فرق الدفاع المدني في الشارقة، الخميس، على حريق مركبة صغيرة، بمنطقة التعاون، دون وقوع إصابات. وتم رفع المركبة المحترقة من مكان الحريق.

وورد إلى غرفة العمليات بإدارة الدفاع المدني في الشارقة، بلاغ الساعة 11:04 صباحاً، يفيد باندلاع حريق بمركبة مستقرة، في ساحة إحدى المواقف بمنطقة التعاون، وعليه تحركت عربة الإطفاء من مركز الميناء لموقع الحريق.

وباشر رجال الدفاع المدني التعامل مع الحريق، وسيطروا عليه خلال دقائق، متخذين الإجراءات الاحترازية، التي حالت دون امتداد ألسنة اللهب لباقي المركبات في الموقف، أو وقوع إصابات، وأجروا عملية تبريد موقع الحادث، للتأكد من إخماد الحريق بشكل كامل، واستعداداً لتسليمه للجهة المختصة، للكشف عن ملابسات الحريق.