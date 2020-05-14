مصالحة على الهواء بين كيلليني وبالوتيلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

اعتذر المدافع الإيطالي جيورجيو كيلليني عما ورد في كتاب سيرته الذاتية، حول زميله في المنتخب ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا حالياً، وذلك على الهواء بعدما قدم له طاقم برنامج أونلاين قميصاً موقعاً من بالوتيلي كتب عليه «ما زلت أحبك يا صديقي حتى بعد أن فاجأتني بطعنة في الظهر»، ثم شبك طاقم البرنامج بين كيلليني وبالوتيلي الذي قال له: «هذه أول مرة في حياتي تتفوق علي في إحداث بلبلة» فرد عليه كيلليني:«أنا أحسدك لأنك ارتكبت أخطاء في حياتك كي تكون أفضل».

وتحدث بالوتيلي عن صدمته من تصريحات كيلليني السابقة وقال:«لم أتوقع أن يصفني جيورجيو بالشخص السلبي، أنا لست كذلك بل أنا الذي يروي دائماً النكات»ثم قال كيلليني إنه شعر بضرورة وضع بعض الانتقادات في كتاب سيرته وأضاف:«كنت متردداً في كتابة انتقادات لكن عدم قول شيء سيضر بالسيرة وستبدو لي مزورة أو منافقة، أتحمل المسؤولية كاملة، بالغت في انتقادك وارتكبت خطأ وتعلمت منه وسوف أواصل التعلم من أخطائي كل يوم».

وفي سؤال عما إذا كان سيكون سعيداً إذا لعب بجوار ماريو في يورو العام المقبل أجاب كيلليني:«سيكون ذلك مصدر سعادة، لا مشكلة عندي»، وفي سياق متصل، كشف بالوتيلي عن محنته أثناء الحجر المنزلي وقال في حوار مع زميله أليساندرو ماتري:«كدت أصاب بالجنون أثناء الحجر لأنني وحدي، ابنتي في نابولي وابني في زيوريخ ووالدتي في مكان منعزل خوفاً على صحتها وأشقائي مع عوائلهم». وأضاف ممازحاً:«الطبخ كان معضلة وكنت أقضم الحيطان في أول 3 أيام ثم لجأت إلى الديلفري».