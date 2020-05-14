«الشارقة للتدريب الإعلامي» يستضيف نخبة من الخبراء عن بُعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد مركز الشارقة للتدريب الإعلامي، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، سلسلة دورات تدريبية مجانية يستضيف فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات علمية ومعرفية متنوعة، وذلك خلال مايو الجاري عبر تطبيق التواصل المرئي «زووم».

وتترجم الدورات التي شهدت انطلاقتها حضوراً كبيراً من المشاركين من داخل الدولة وخارجها حرص المركز على البقاء إلى جانب الجمهور في ظلّ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس «كورونا»، وتقديم المعلومات الصحيحة ضمن العديد من الحقول المعرفية التي تشتمل على إدارة المصاريف والمشتريات، والكتابة الإبداعية، والعلوم، وفن تلاوة القرآن وحفظه، وإنترنت الأشياء، وغيرها.

وسيكون الجمهور على موعد الاثنين المقبل، مع المستشار وخبير التمويل الشخصي الإماراتي صلاح الحليان، الذي يقدم دورة بعنوان «إدارة المصاريف والمشتريات - ميزانية المنزل» يطرح من خلالها حزمة من النصائح التي تتعلق بأهم الممارسات المتعلقة بإدارة المشتريات والمصرفات المنزلية في ظلّ الظروف الراهنة والتعريف بآلية اتخاذ القرارات الفاعلة والمناسبة في الأوقات الصعبة وغيرها من المعارف.

وتحت عنوان «مهارات الكتابة الإبداعية» اصطحبت الروائية الإماراتية إيمان اليوسف، التي حازت المركز الأول في جائزة الإمارات للرواية عن عملها «حارس الشمس» العام 2016، المشاركين نحو آفاق الكتابة الجميلة ومعاييرها وخصائصها، وقدمت لهم حزمة من التمارين العملية حول الاعتناء بجودة ونوعية المواد الإبداعية وغيرها من المضامين الثرية.

وعقد المركز يومي 29 و30 إبريل الماضي دورة «مهارات حياتية»، استضاف فيها الكاتبة الكويتية لطيفة اللوغاني، مدربة فن الإتيكيت والبروتوكول الدولي التي تناولت خلالها الحديث عن أهم المهارات الحياتية المتبعة في ظلّ الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء انتشار «كورونا»، فيما نظّم دورة «التسويق الذكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي» وقادتها الإعلامية جيسي المر على مدار يومي 3 و4 مايو الجاري، عرفت خلالها بأبرز الأساسيات المتبعة في مجالات التسويق الذكي ومهاراتها وأساليبها، كما عقد المركز دورة «رمستنا الحلوة» التي استضافت الدكتور عبد العزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث الذي تحدث يومي 5 و 6 مايو الجاري عن جماليات الموروث اللغوي للإمارات.

مسؤولية اجتماعية

كان المركز نظّم يومي 7 و8 مايو، دورة بعنوان «فنّ تلاوة القرآن وحفظه»، قدمها القارئ الشيخ أحمد بن عبدالعزيز النفيس، وتحدّث خلالها عن أفضل الأساليب المتبعة لتحسين جودة تلاوة القرآن الكريم ومهاراتها التفسيرية، كما عرّف بالطرق المثلى لحفظ السور والآيات القرآنية ومراعاة الضوابط والأحكام الشرعية، إلى جانب جملة من المعارف التي تتعلق بطبقات الصوت والمقامات الصوتية وخصائصها وجودتها. ونظّم المركز دورة ثقافية علمية تحت عنوان «ما يجب أن يعرفه الجميع من العلوم قدمها كلّ من الباحث والأكاديمي الدكتور نضال قسّوم، أستاذ علم الفلك في الجامعة الأمريكي بالشارقة، ومروان الشويكي، مدير القبة الفلكية، في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

وقال حسين شاهين، مدير مركز الشارقة للتدريب الإعلامي: نحرص المركز على تفعيل مسؤوليته الاجتماعية والبقاء إلى جانب مختلف فئات المجتمع لا سيما في ظلّ هذه الظروف والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من «كورونا»، وقمنا بتنظيم هذه الدورات عن بُعد مستفيدين من مظاهر التطور التكنولوجي لنتيح الفرصة للجميع للاستفادة من المعلومات التي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف حقول المعرفة».