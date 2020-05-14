الدوري المصري بدون «VAR»عند استئنافه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، عدم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري العام، في حالة صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء ووزارة الصحة باستئناف النشاط الرياضي، وذلك بعدما منحه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حرية تطبيق تقنية الفيديو من عدمه، وكان المبرر أن سيارة الـ«VAR» يتواجد بها 5 أفراد سواء كانوا حكاماً أو فنيين، وهو عدد كبير بالنسبة إلى سيارة مغلقة، خاصة أن هناك إجراءات طبية مشددة سيتم اتخاذها في حالة عودة الدوري العام.

وقررت اللجنة الخماسية تطبيق اقتراح فيفا بزيادة عدد التغييرات في المباريات إلى 5 بدلاً من 3 لاعبين، في الدوري حال عودته مجدداً.

ووقعت اللجنة الخماسية مذكرة تفاهم مع رابطة الدوري الإسباني «لاليجا»، لإرسال كوادر تقوم بالمعايشة الفنية والإدارية للحصول على الخبرات الضخمة بالدوري الإسباني، بجانب تفعيل فكرة سفراء كرة القدم واختيار كوادر لتمثيل مصر في مختلف المناسبات وعمل معايشات في أكثر من دولة متقدمة في كرة القدم.

على صعيد مختلف، أنهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إجراءات شراء أجهزة حديثة لاستشفاء لاعبي المنتخب الأول، تساعد اللاعبين على الاستشفاء السريع بناء على طلب الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، على غرار أكبر الأندية في العالم.

وعلى صعيد النادي الأهلي نفى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، وجود أي أزمات تتعلق بعملية قيد سعد سمير مدافع الفريق، مؤكداً أن ما يروجه البعض بشأن تخلي الأهلي عن اللاعب أمر عار تماماً من الصحة، معلقاً: «سعد سمير من أبناء الأهلي المخلصين وأحد قادته الذين قدموا الكثير للنادي، وكل ما في الأمر أنه عند التعاقد مع محمود كهربا في انتقالات الشتاء الماضي في يناير، تم الاتفاق مع سعد سمير على رفع اسمه من القائمة بسبب خضوعه لجراحة وتر أكيليس، التي تحتاج إلى فترة زمنية تمتد إلى ثمانية شهور على الأقل»، موضحاً أن الأهلي ملتزم بصرف مستحقات سعد سمير كاملة، لحين تعافيه من الإصابة وقيده مجدداً، خاصة أن عقده مستمر مع النادي.. وأتم عبد الحفيظ حديثه، بأن الأهلي يقدر جيداً أبناءه ولا يتخلى عنهم، مؤكداً قوة العلاقة التي تربط النادي بأبنائه اللاعبين.