الزمالك يطلب لقب نادي القرن من الأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”: إبراهيم ربيع

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إعادة فتح ملف نادي القرن رسمياً، بعدما اتخذ مجلس إدارة النادي الأبيض قراراً بتشكيل لجنة من 4 أعضاء بمجلس الإدارة، لإعادة فتح ملف نادي القرن الإفريقي في القرن العشرين.. ويطالب الزمالك بالحصول على اللقب، الذي حصده الأهلي في وقت سابق، ويستند مسؤولو النادي الأبيض على التتويج بعدد أكبر من البطولات الإفريقية في القرن الماضي، وهو ما لم يعتمده الاتحاد الإفريقي من قبل في تحديد صاحب اللقب في القارة السمراء.

ويقوم النادي الأبيض حالياً بتجهيز ملف لإرساله للاتحاد الإفريقي بشأن هذا الأمر.. كما أكد مرتضى منصور أن الزمالك سيقدم شكوى ضد كل من تعدى على محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق بإهانات عنصرية تخص اللون أو العرق أو البلد، وكذلك سيتم تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة بسبب خصم نقاط مباراة القمة التي تم إلغاؤها قبل توقف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا، وسيتم تقديم الشكوى في المحكمة الرياضية الدولية، وأضاف رئيس الزمالك أنه تم إعداد المذكرة كاملة وستتم ترجمتها وتقديمها للمحكمة الرياضية الدولية.