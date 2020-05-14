أمريكا تتهم الصين بمحاولة سرقة أبحاث علاج «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون أمريكيون الأربعاء، إن متسللين مرتبطين بالصين يخترقون منظمات أمريكية تجري أبحاثاً بشأن مرض كوفيد19، الذي يسببه فيروس كورونا، وطالبوا الباحثين ومسؤولي الصحة العامة بالحذر من عمليات السرقة الإلكترونية.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووزارة الأمن الداخلي في بيان مشترك، إن المكتب يحقق في عمليات اختراق لمنظمات أمريكية على يد متسللين مرتبطين بالصين رصدهم وهم يحاولون تحديد والحصول بشكل غير قانوني على مواد ثمينة تخضع لحقوق الملكية الفكرية وبيانات خاصة بالصحة العامة تتعلق باللقاحات والعلاجات والفحص من شبكات وأفراد مرتبطين بأبحاث تتعلق بمرض كوفيد19، ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن هوية الأهداف أو المتسللين.

من جانبها نددت السفارة الصينية في واشنطن بالمزاعم ووصفتها بأنها «أكاذيب»، وقالت في بيان: أصدر مكتب التحقيقات الاتحادي تحذيراً يستند إلى افتراض الذنب ودون أي أدلة، مشيرة إلى أن الاتهام الأمريكي يقوض التعاون الدولي القائم في مواجهة الوباء.

وأصبحت الأبحاث والبيانات المتعلقة بفيروس كورونا أولوية رئيسية للمتسللين، وأصدرت أجهزة مخابرات غربية تحذيرات مراراً بشأن استهداف منظمات الصحة العامة والأدوية، وكانت رويترز قد ذكرت في تقرير الأسبوع الماضي، أن متسللين مرتبطين بإيران استهدفوا موظفين بشركة جيلياد ساينسز الأمريكية لصناعة الأدوية، التي يعتبر عقارها ريمديسيفير الوحيد الذي تم إقراره حتى الآن لمساعدة مرضى كوفيد19.

كما ذكرت رويترز في مارس/ آذار، وإبريل/ نيسان، أن متسللين حاولوا اختراق منظمة الصحة العالمية مع انتشار جائحة كورونا في أنحاء العالم.