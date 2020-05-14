«وكالة الطاقة» تبقي على توقعاتها المتشائمة اتجاه تراجع الطلب القياسي على النفط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن الطلب على النفط ما زال يتجه لتسجيل انخفاض قياسي في 2020، لكنها قلصت توقعاتها للانخفاض مستندة في ذلك إلى تخفيف إجراءات العزل العام.

وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري أن من المتوقع أن ينخفض الطلب 8.6 مليون برميل يوميا، لتقلص بذلك تقديرها بواقع 690 ألف برميل يوميا.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس إن نحو 2.8 مليار شخص سيعيشون في ظل إجراءات عزل عام تهدف إلى احتواء فيروس كورونا بحلول نهاية مايو/ أيار، انخفاضا من أربعة مليارات في أبريل/ نيسان.

وعزت الوكالة خفض التوقعات أيضا إلى حركة تنقل أقوى من المتوقع في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكذلك ارتفاع الطلب الصيني مع تعافي البلاد من تفشي الفيروس.

وقالت الوكالة «النشاط الاقتصادي بدأ تعافيا تدريجيا لكن هشا. على الرغم من ذلك تظل هناك حالة كبيرة من الضبابية. على رأسها ما إذا كانت الحكومات تستطيع تخفيف إجراءات العزل العام بدون أن يؤدي ذلك إلى ظهور حالات تفش جديدة لكوفيد-19».

وارتفعت أسعار النفط الخميس بعد هبوط غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية، لكن توقعات قاتمة بشأن أكبر اقتصاد في العالم حدت من المكاسب مع تهاوي الطلب على الوقود بسبب جائحة فيروس كورونا ومخاوف بشأن موجة ثانية محتملة من حالات الإصابة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.6% إلى 29.37 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا بما يعادل 0.9% إلى 25.52 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعات على مدى الأسبوعين المنصرمين مع بدء بعض الدول في تخفيف القيود وإجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا للسماح للمصانع والمتاجر باستئناف العمل. لكن ظهور حالات إصابة جديدة في كوريا الجنوبية والصين زاد من المخاوف من احتمال وجود موجة ثانية من الإصابات مما سيضغط على التعافي الاقتصادي والطلب على الوقود.

وحذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأربعاء من نمو اقتصادي ضعيف «لفترة ممتدة» ودعا لإنفاق مالي إضافي لصد تبعات الفيروس.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا «من الصعب الشعور بالحماس بشأن تعاف منتظم للطلب على النفط عندما يكون لدى أكبر اقتصاد في العالم ضبابية كبيرة بشأن التوقعات ومخاطر كبرى على الجانب النزولي».

وقدم التراجع الذي سجلته المخزونات الأمريكية بعض الدعم للأسعار في وقت مبكر من جلسة التداول، لكن مويا قال إن عمليات سحب أكبر من الاحتياطات ستكون مطلوبة على مدى الأسابيع القليلة المقبلة لدعم الأسعار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام انخفضت 745 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 531.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من مايو أيار. وتوقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعها 4.1 مليون برميل.

وفي ظل تراجع استهلاك الوقود، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأربعاء إنها تتوقع انكماش الطلب العالمي على النفط 9.07 مليون برميل يوميا في 2020. وفي الشهر الماضي، توقعت أوبك انكماشا بمقدار 6.85 مليون برميل يوميا. كما تنبأت المنظمة بأن يشهد الربع الحالي أكبر تراجع في الطلب.