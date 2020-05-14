أمريكا تدرج كوبا ضمن «القائمة السوداء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء، أنها أدرجت كوبا في القائمة السوداء للدول التي لا تتعاون بشكل كامل في مكافحة الإرهاب، منددة بوجود مقاتلين يساريين كولومبيين على أراضيها.

وانضمت كوبا إلى قائمة تضم أربعة خصوم للولايات المتحدة، هي إيران، وسوريا، وكوريا الشمالية وفنزويلا، لمخالفتها قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي يؤثر في صادرات الدفاع، وهي المرة الأولى التي تعتبر فيها واشنطن أن كوبا تخالف هذا القانون مُنذ عام 2015.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى وجود مفاوضين من متمردي جيش التحرير الوطني الكولومبي سافروا إلى هافانا في عام 2017 للتفاوض مع حكومة بوغوتا ولكنهم لم يعودوا، موضحة: رفض كوبا التعاون البناء مع الحكومة الكولومبية يدل على أنها لا تتعاون مع عمل الولايات المتحدة لدعم جهود كولومبيا من أجل ضمان سلام عادل ودائم وأمن وفرصة لشعبها.

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وردّ مسؤول كبير في هافانا، بأن كوبا هي في الواقع «ضحية للإرهاب»، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعات المناهضة للشيوعية على مدى عقود، وكتب المسؤول في الخارجية الكوبية عن العلاقات الأمريكية كارلوس دي كوسيو على تويتر: هناك تاريخ طويل من الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها حكومة الولايات المتحدة ضد كوبا وتواطؤ السلطات الأمريكية مع أفراد ومنظمات نظمت ومولت ونفذت مثل هذه الأعمال من الأراضي الأمريكية.

وكان الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، حليف الولايات المتحدة، قد قطع المحادثات مع جيش التحرير الوطني بعد هجوم بسيارة مفخخة على أكاديمية شرطة بوغوتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أسفر عن مقتل 21 متطوعًا، وطالبت الحركة المسلحة، دون جدوى، بأن تمنح كولومبيا ممرًا آمنًا لمفاوضيها للعودة من كوبا.

الجدير بالذكر، أن كوبا لن تتأثر بالقرار الأمريكي، لأنها لا تستورد أسلحة من الولايات المتحدة.